Ульяновский автозавод готов платить студентам по 60 000 рублей

Студенты средних и высших учебных заведений могут официально трудоустроиться на должности сварщика, маляра, слесаря механосборочных работ или грузчика. Всем кандидатам обещаны немедленное обучение, пятидневная рабочая неделя и трудоустройство, согласно нормам Трудового кодекса.

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Если добросовестно отработать на заводском конвейере не менее двух месяцев, то зарплата будет умножена на 1,5. Например, слесарь механосборочных работ должен получить 80 000, а ему заплатят 120 000 рублей. Таким образом, месячный оклад составит 60 000 вместо обычных 40 000.

Время действия акции, как стало известно редакции Quto, ограничено — с 13 мая по 30 сентября. Кроме того, поработать за большую зарплату не смогут люди младше 18 лет. К слову, в прошлом году компания проводила аналогичную акцию и, видимо, она оказалась вполне успешной.

Между тем, в России разом подорожали новые автомобили УАЗ. Портал Покупателям придётся переплатить от 35 до 60 тысяч рублей; в относительных величинах прибавка достигнет 3,6 процента. Меньше всего подорожали «Хантеры», «Буханки» и «Головастики» — на 35 тысяч рублей.