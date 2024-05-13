Производство автомобилей АвтоВАЗа и КамАЗа восстановилось

Выпуск автомобилей КамАЗ и АвтоВАЗ возобновился после праздничных выходных и корпоративного отпуска, передает портал Wroom.ru.

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Крупнейшие автопроизводителя России в конце апреля остановили конвейеры в преддверии длинных выходных. В понедельник, 13 мая, компании вновь заработали. К обычным выходным и праздничным дням добавились несколько нерабочих дней, и в итоге получился двухнедельный корпоративный отпуск.

Ранее гендиректор АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что общий объем вложений компании в проект нового семейства машин Lada Iskra составит 37 млрд рублей. Как отмечалось, сумма включает в себя разработку машины и подготовку ее производства. Топ-менеджер оценил степень готовности «Искры» к массовому производству в 80%.

Также ранее Telegram-канал «Автопоток» проинформировал о том, что Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) приступил к выпуску среднетоннажного грузовика Валдай-12. Грузовики представляют собой товарные автомобили. Валдай-12 идет в одном потоке с классическими капотными ГАЗонами Next.