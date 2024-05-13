Роспатент опубликовал новые детали седана и универсала Lada Iskra

АвтоВАЗ продолжает патентовать детали нового семейства Lada Iskra, которое выйдет на рынок в 2025 году. На этот раз в базе Федерального института промышленной собственности появились изображения задних фонарей.

На самом деле, никакого откровения в этих изображениях нет, так как облик семейства Lada Iskra был рассекречен полностью. Напомним, что в него входят седан, универсал и его кросс-версия.

Lada Iskra создано на иностранной платформе CMF-B (разработка началась в период, когда АвтоВАЗ был частью альянса Renault-Nissan-Mitsubishi), поэтому в настоящее время автопроизводитель активно занимается импортозамещением компонентов. По словам главы АвтоВАЗа, готовность проекта по состоянию на конец апреля составляла 80%.

По неофициальной информации, в моторной гамме "Лада Искра" будут двигатели 1.6 и 1.8 литра. Топовый мотор может агрегатироваться 6-ступенчатой МКП и вариатором - обе коробки китайского производства.

Ранее "РГ" рассказывала, сколько может стоить Lada Iskra.