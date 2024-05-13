Кабмин одобрил проект по увеличению выплат по ОСАГО до 200 тысяч рублей
Российские власти одобрили законопроект, предусматривающий повышение страхового возмещения в рамках ОСАГО со 100 000 руб. до 200 000 руб., если ДТП будет оформлено без полиции. Об этом сообщает РИА Новости.
Законодательная инициатива была представлена депутатами фракции «Новые люди» на рассмотрение Госдумы минувшим летом. Согласно документу, сумму страхового возмещения увеличат до 200 000 руб. в случае оформления документов о ДТП без участия сотрудников полиции в рамках ОСАГО.
В проекте заключения говорится, что «Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект с учетом указанных замечаний». Отмечается, что для реализации инициативы следует расширить доступ страховщиков ОСАГО к документам и информации по страховому случаю в целях предотвращения мошеннических действий.
Ранее «Известия» сообщили, что российский союз автостраховщиков (РСА) предложил ввести трехуровневую систему компенсации по ОСАГО, позволяющую владельцам авто самостоятельно искать сервис для страхового ремонта.