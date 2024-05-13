Кабмин одобрил проект по увеличению выплат по ОСАГО до 200 тысяч рублей

Российские власти одобрили законопроект, предусматривающий повышение страхового возмещения в рамках ОСАГО со 100 000 руб. до 200 000 руб., если ДТП будет оформлено без полиции. Об этом сообщает РИА Новости.

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Законодательная инициатива была представлена депутатами фракции «Новые люди» на рассмотрение Госдумы минувшим летом. Согласно документу, сумму страхового возмещения увеличат до 200 000 руб. в случае оформления документов о ДТП без участия сотрудников полиции в рамках ОСАГО.

В проекте заключения говорится, что «Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект с учетом указанных замечаний». Отмечается, что для реализации инициативы следует расширить доступ страховщиков ОСАГО к документам и информации по страховому случаю в целях предотвращения мошеннических действий.

Ранее «Известия» сообщили, что российский союз автостраховщиков (РСА) предложил ввести трехуровневую систему компенсации по ОСАГО, позволяющую владельцам авто самостоятельно искать сервис для страхового ремонта.