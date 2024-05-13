Hyundai хочет ввести подписку на популярные опции следом за BMW

Корейский автопроизводитель намерен пойти по пути BMW и Audi и ввести опции по подписке. Какие именно опции станут доступны по подписке, не уточняется, однако Autocar сообщает, что некоторые новые функции можно будет дистанционно подключить в старых автомобилях. Стоит отметить, что BMW под давлением общественности от идеи платного подогрева кресел отказалась, но оставила подписку на «программные» опции и некоторые электронные ассистенты.

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BMW одной из первых ввела платную ежемесячную подписку. Например, в 2022 году расценки в России были следующими: от 950 рублей в месяц за обогрев руля, от 1600 за обогрев передних сидений, от 3500 за ассистент вождения Plus.

Система предупреждения о дорожных камерах обходилась автовладельцам в 250 рублей в месяц, регистратор BMW Drive Recorder — в 500 рублей, а система управления дальним светом — в 790 рублей. Осенью 2023 года в BMW признали, что «пользователи остались не в восторге от подписки», так что компания перестала брать регулярную плату за разблокировку установленных на заводе опций и сосредоточилась на подписке на софт и сопутствующие продукты.

Hyundai решила перенять этот опыт, для чего даже создала отдельное подразделение Hyundai Connected Mobility, в которое вошел сервис подписки на автомобили Mocean и система подключенных услуг Bluelink. Hyundai Connected Mobility займется внедрением «новых цифровых услуг» и поддержкой платежей, в том числе и за сторонние приложения партнеров.

Однако о ежемесячной плате за подогрев сидений речи, кажется, не идет. По словам главы Hyundai Connected Mobility Маркуса Вельца, то, что предлагала по подписке BMW — это устаревший вариант использования системы ежемесячных платежей.

В пример приводится система Bluelink, которая, в частности, позволяет синхронизировать смартфон и автомобиль, благодаря чему владелец машины всегда может узнать о ее состоянии и местоположении. Lite-версия Bluelink будет бесплатной первые 10 лет владения автомобилем, за 2,99 евро в месяц ее можно будет «прокачать» до Bluelink Plus с расширенным функционалом, а за 9,99 евро можно будет приобрести план Pro с еще большими возможностями.