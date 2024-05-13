Завод "Соллерс" выпустил тысячу пикапов Sollers ST6

Компания "Соллерс" сообщила, что 1000-й пикап Sollers ST6 сошел с конвейера завода во Владивостоке.

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Юбилейным стал автомобиль белого цвета в комплектации Comfort. Он оснащается дизельным двигателем объемом 2,0 л мощностью 136 л.с., который сочетается с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Стоимость пикапа стартует с отметки 2,4 млн рублей. На автомобили Sollers ST6 распространяется официальная гарантия 3 года или 150 тысяч км пробега.

В список оснащения базовой версии пикапа входят: литые 17-дюймовые диски, тканевый салон, подогрев передних сидений и наружных зеркал, аудиосистема с FM-приемником и поддержкой MP3 и Bluetooth, кондиционер, передние подушки безопасности, задние парктроники, система контроля давления в шинах, круиз-контроль, ABS, ESP, система помощи при старте в гору.

В более дорогом варианте исполнения Comfort автомобиль получил кожаный салон, хромированные ручки дверей вместо черных, мультимедиа с тачскрином 9 дюймов, количество динамиков аудиосистемы выросло с четырёх до шести. Также есть камера заднего вида и система бесключевого доступа и запуска двигателя кнопкой.