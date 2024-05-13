Автозавод "Москвич" перешел на производство автомобилей по технологии полного цикла

Новый этап начался в жизни столичного автозавода "Москвич". Он начал выпуск машин по технологии полного цикла со сваркой, окраской и другими базовыми операциями. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, побывав сегодня на предприятии.

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"Москвич" продолжает развиваться, - сказал глава столицы. -

Сейчас смонтирована современная роботизированная линия и мы переходим на полный технологический цикл, пожалуй, первыми среди заводов в России, которые были остановлены после ухода западных компаний. Он включает сварку, сборку, окраску и усиленное антикоррозийное покрытие кузова, что особенно важно в наших климатических условиях. А дальше продолжим локализацию и создание собственного автомобиля".

Сергей Когогин, генеральный директор ПАО "КАМАЗ", доложил мэру:

"Все работы идут по графику".

С этим предприятием правительство Москвы заключило соглашение о технологическом сотрудничестве, так как оно имеет успешный опыт антикризисного управления, а также крупноузловой сборки автомобилей с последующим увеличением объёмов локализации.

Новую производственную линию изготовили специально для "Москвича", рассказал корреспонденту "РГ" руководитель департамента сварки завода Дмитрий Яцко.

Мы стоим с ним у самого начала конвейера, откуда стартует сборка и сварка кузова автомобиля. Точнее, двух авто, ибо на линии могут собираться кузова как авто с двигателем внутреннего сгорания, так и с электродвигателем. На линии - 50 сварочных станций.

"Как показало тестирование, в час на них может быть собрано 13 автокузовов, а месяца через полтора - два мы сможем варить до 100 автокузовов", - продолжает рассказ Дмитрий Яцко.

По словам Сергея Собянина, благодаря локализации процессов сварки, окраски, сборки и контроля качества доля операций производства, осуществляемых на территории России, выросла в 18 раз - вместо порядка 50 компонентов при сборке готовых автомобилей будет использовано более 900 деталей.

Переход на производство по технологии полного цикла значительно - до 25% - сократит логистические расходы предприятия за счёт оптимизации наполняемости транспортных средств.

Напомню, после ухода компании Renault весной 2022 года столица всего за полгода - уже в ноябре, восстановила на "Москвиче" производство машин в формате крупноузловой сборки. На очереди у предприятия - третий этап развития предприятия - углубление локализации производства и создание собственной отечественной платформы электромобиля.