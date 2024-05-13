Эксперт назвал системы авто, которые необходимо проверить перед летом
Перед летом автомобилистам следует проверять некоторые системы автомобиля. Об этом заявил технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Никита Родионов, передают «Известия».
По словам эксперта, для корректной подготовки машины к летнему сезону важно учитывать погодные условия, а также особенности эксплуатации машины именно в этот период. Готовиться нужно к жаре, долгим пробкам, частым поездкам за город, возможным автопутешествиям, отметил он.
Родионов рекомендуют уделять внимание системам охлаждения авто и систему кондиционирования в преддверии летнего сезона. Кроме того, как уточнил он, важна комплексная диагностика автомобиля.
«Начать советую с тщательной проверки подвески. После сложного зимнего сезона, а также разбитых весенних дорог, автовладельцы начинают слышать свою подвеску буквально на каждой кочке. Именно к лету чаще всего приезжают с жалобой "все гремит и стучит"», — заявил эксперт.
Ранее эксперты, опрошенные Telegram-каналом «Shot. Проверка», спрогнозировали существенный рост цен на летние шины и услуги по их замене.