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На смену W12: Bentley показала новую гибридную силовую установку на базе мотора V8

Новая гибридная силовая установка для будущих автомобилей Bentley получила название Ultra Performance Hybrid, её совокупная отдача превысит 750 л.с.

На смену W12: Bentley показала новую гибридную силовую установку на базе мотора V8
© Колеса.ру

В феврале 2023 года британская компания Bentley Motors, входящая в состав немецкого концерна Volkswagen, объявила о том, что производство легендарного 6,0-литрового бензинового двигателя W12 завершится в апреле 2024 года, а его последним носителем станет модель Batur. Купе Batur справило премьеру в августе 2022 года, одноимённый кабриолет был представлен вчера, тогда же выяснилось, что у Bentley всё же будет ещё одна эксклюзивная модель с W12, которую выпустят тиражом 12 экземпляров, а финиш производства этого двигателя перенесён на лето текущего года.

Тем не менее ясно, что дни W12 сочтены, поэтому сегодня пресс-служба Bentley показала, что придётся ему на смену, а именно гибридную силовую установку Ultra Performance Hybrid на базе бензинового мотора V8. Официальных технических подробностей пока мало: известно, что максимальная совокупная отдача Ultra Performance Hybrid превысит 750 л.с., а запас хода на электротяге составит порядка 80 км. Наиболее мощный вариант битурбомотора W12 на модели Batur выдаёт как раз 750 «лошадей» — стало быть, новые гибридные модели будут ещё мощнее и откроют новую главу в истории Bentley.

Bentley уже предлагает гибридные версии кроссовера Bentayga и седана Flying Spur, но там в роли ДВС используются более скромные моторы V6 с рабочим объёмом 3,0 л и 2,9 л соответственно. В силовой установке Ultra Performance Hybrid, скорее всего, будет использоваться 4,0-литровый битурбомотор V8, как у топовых гибридных Porsche на платформах MSB и MLB Evo, а также у представленного две недели назад гибридного кроссовера Lamborghini Urus SE.

Первые фотографии силовой установки Ultra Performance Hybrid позволяют утверждать, что она ничем принципиально не отличается от таковой у вышеупомянутых моделей Porsche и Lamborghini Urus SE, то есть единственный электромотор вживлён в 8-ступенчатую автоматическую коробку передач.

Максимальная отдача силовой установки на Lamborghini Urus SE составляет 800 л.с. и 950 Нм, но марка Bentley по части производительности стоит во внутрифольксвагеновской табели о рангах на ступень ниже Lamborghini (зато по роскоши Bentley — главная), поэтому пиковая мощность силовой установки Ultra Performance Hybrid, вероятно, будет находиться в диапазоне между 750 и 800 л.с., хотя в будущем не исключены и более мощные версии.

К 2026 году в модельном ряду Bentley не останется чисто «углеводородных» моделей — будут только plug-in гибриды, примерно тогда же на рынок выйдет первый серийный электромобиль Bentley, а уже к 2030 году весь модельный ряд британской марки будет полностью электрифицирован, то есть модели ДВС уйдут в прошлое. Выходит, что жизненный цикл силовой установки Ultra Performance Hybrid составит всего шесть лет, если, конечно, планы Bentley не изменятся, а это вполне может случиться.

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