На смену W12: Bentley показала новую гибридную силовую установку на базе мотора V8

Новая гибридная силовая установка для будущих автомобилей Bentley получила название Ultra Performance Hybrid, её совокупная отдача превысит 750 л.с.

В феврале 2023 года британская компания Bentley Motors, входящая в состав немецкого концерна Volkswagen, объявила о том, что производство легендарного 6,0-литрового бензинового двигателя W12 завершится в апреле 2024 года, а его последним носителем станет модель Batur. Купе Batur справило премьеру в августе 2022 года, одноимённый кабриолет был представлен вчера, тогда же выяснилось, что у Bentley всё же будет ещё одна эксклюзивная модель с W12, которую выпустят тиражом 12 экземпляров, а финиш производства этого двигателя перенесён на лето текущего года.

Тем не менее ясно, что дни W12 сочтены, поэтому сегодня пресс-служба Bentley показала, что придётся ему на смену, а именно гибридную силовую установку Ultra Performance Hybrid на базе бензинового мотора V8. Официальных технических подробностей пока мало: известно, что максимальная совокупная отдача Ultra Performance Hybrid превысит 750 л.с., а запас хода на электротяге составит порядка 80 км. Наиболее мощный вариант битурбомотора W12 на модели Batur выдаёт как раз 750 «лошадей» — стало быть, новые гибридные модели будут ещё мощнее и откроют новую главу в истории Bentley.

Bentley уже предлагает гибридные версии кроссовера Bentayga и седана Flying Spur, но там в роли ДВС используются более скромные моторы V6 с рабочим объёмом 3,0 л и 2,9 л соответственно. В силовой установке Ultra Performance Hybrid, скорее всего, будет использоваться 4,0-литровый битурбомотор V8, как у топовых гибридных Porsche на платформах MSB и MLB Evo, а также у представленного две недели назад гибридного кроссовера Lamborghini Urus SE.

Первые фотографии силовой установки Ultra Performance Hybrid позволяют утверждать, что она ничем принципиально не отличается от таковой у вышеупомянутых моделей Porsche и Lamborghini Urus SE, то есть единственный электромотор вживлён в 8-ступенчатую автоматическую коробку передач.

Максимальная отдача силовой установки на Lamborghini Urus SE составляет 800 л.с. и 950 Нм, но марка Bentley по части производительности стоит во внутрифольксвагеновской табели о рангах на ступень ниже Lamborghini (зато по роскоши Bentley — главная), поэтому пиковая мощность силовой установки Ultra Performance Hybrid, вероятно, будет находиться в диапазоне между 750 и 800 л.с., хотя в будущем не исключены и более мощные версии.

К 2026 году в модельном ряду Bentley не останется чисто «углеводородных» моделей — будут только plug-in гибриды, примерно тогда же на рынок выйдет первый серийный электромобиль Bentley, а уже к 2030 году весь модельный ряд британской марки будет полностью электрифицирован, то есть модели ДВС уйдут в прошлое. Выходит, что жизненный цикл силовой установки Ultra Performance Hybrid составит всего шесть лет, если, конечно, планы Bentley не изменятся, а это вполне может случиться.