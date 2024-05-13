В России замечены первые кроссоверы Changan UNI-S

О том, что китайская компания Changan вскоре выделит отдельный суббренд UNI, было известно давно. Но сейчас появилось очередное тому подтверждение: редакции Quto удалось встретить на одной из столичных магистралей автовоз, загруженный кроссоверами UNI-S — это новое наименование Changan CS55 Plus.

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Напомним предысторию модели. В 2019 году марка Changan вывела на российский рынок весьма перспективный кроссовер CS55, притом головной офис надеялся на хорошие продажи. Но случилась эпидемия ковида, и завоевательские планы рухнули. За это время успело выйти второе поколение машины — тот самый CS55 Plus.

Впрочем, в конце 2023 года новинка сумела добраться до нашего рынка. Одноклассник Volkswagen Tiguan длиной 4515 мм предлагает лишь одну модификацию: с полуторалитровым 181-сильным турбомотором, 7-ступенчатым преселективным «роботом» и передним приводом. Его цена — от 2 529 900 ₽.

Между тем, эксперты составили список самых популярных автобрендов на рынке Китае. В первом квартале 2024 года самыми популярными марками среди жителей Поднебесной стали BYD, Volkswagen и Toyota. В первой десятке марок оказались только 4 локальных бренда: BYD, Geely, Changan и Wuling.