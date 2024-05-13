Бывший российский завод Mazda собрал юбилейный пикап Sollers ST6

В России собрали тысячный пикап Sollers ST6. Юбилейный автомобиль сошел с конвейера завода «Соллерс» во Владивостоке, который раньше принадлежал Mazda Юбилейный автомобиль сошел с конвейера завода «Соллерс» во Владивостоке, который раньше принадлежал Mazda. Как и в случае с другими автомобилями, которые выпускаются под собственной маркой «Соллерса», это не оригинальная модель, а китайский JAC T6. Его серийное производство стартовало в сентябре прошлого года, так что отметку в 1000 выпущенных машин Sollers преодолел за неполные полгода.

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Sollers ST6 представлен на российском рынке в нескольких модификациях с бензиновым и дизельным двигателями. Оба мотора объемом 2,0 литра, соответствуют экологическому стандарту Евро-5 и работают в связке с шестиступенчатой механической коробкой передач. Бензиновый турбомотор развивает 176 лошадиных сил, а мощность дизеля составляет 136 сил. Привод — полный, есть понижающая передача.

Юбилейный тысячный экземпляр оснащен дизельным двигателем.

Пикап российской сборки оснащен двумя эйрбегами, системой напоминания о непристегнутых ремнях, ABS+EBD, ESC (электронной системой контроля устойчивости) и системой помощи при старте на подъеме. На выбор предложены две комплектации, Base и Comfort, и шесть цветов кузова.

На момент появления в продаже модель стоила от 2,4 миллиона рублей за базовую версию с бензиновым мотором и от 2,5 миллиона — за дизельный вариант. С того момента цены не изменились. Со скидкой пикап можно купить еще дешевле — за 2,15 и 2,25 миллиона рублей соответственно. Гарантия на Sollers ST6 составляет три года и 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше.