Самые быстрые в США: BMW i3 лидирует по нарушениям скорости

На этой неделе в Омске пройдёт большой форум "Безопасный бизнес", где предприниматели узнают о возможностях защиты своего дела. В эту пятницу, 17 мая, в Омске состоится первый юридический форум "Безопасный бизнес". Его особенность в том, что он проводится для предпринимателей, а также бухгалтеров, HR-менеджеров. Они получат возможность разобраться, как заранее оградить свой бизнес от рисков - налоговых, интеллектуальных, наследственных и др. За один день на трёх площадках состоятся почти два десятка выступлений. Также будут мастер-классы и открытые диалоги спикеров с аудиторией. Организаторы советуют посетить как можно больше выступлений, так как спикеры будут говорить об актуальных рисках для бизнеса, в том числе совершенно новых. Так, заместитель прокурора Омской области Дмитрий Егоров расскажет, как скажется на предпринимателях отмена моратория на проверки со следующего года. Налоговым рискам и проверкам будет посвящено выступление руководителя УФНС России по Омской области Ольги Шмаковой. О проблемах бизнеса в вопросах исполнительного производства расскажет первый заместитель главного судебного пристава Омской области Дарья Смолянова. Много вопросов возникает у тех, кто ведёт бизнес в интернете. Недавнее нововведение - маркировка интернет-рекламы. Она должна быть и в рекламной статье на новостном портале, и в "видеокружочке", который блогер записал для своих подписчиков в "Телеграме". Как работает этот инструмент и какое наказание предусмотрено за нарушение, расскажет ведущий специалист омского управления Роскомнадзора Сергей Пилипенко. Также спикеры будут выступать на такие темы, как медиация, интеллектуальная собственность, персональные данные, замена административного штрафа на предупреждение, наследственное планирование и др. - Риски поджидают предпринимателей везде. Так и возникла идея проведения этого форума - максимально обезопасить бизнес на всех этапах его существования. Мы постарались сделать насыщенную программу, предусмотрев все возможные актуальные вопросы - от регистрации бизнеса (потому что сразу возникает вопрос, какую систему налогообложения выбрать) до банкротства (плохой вариант мы тоже рассматриваем), - рассказывала в интервью "Омск Здесь" организатор мероприятия - председатель исполнительного комитета Омского регионального отделения "Ассоциации юристов России" Елена Богданова. Полная программа форума приведена на его сайте . Там же можно зарегистрироваться в качестве участника. Форум "Безопасный бизнес" пройдёт в областном Конгресс-холле (ул. 70 лет Октября, 25, к. 2). Вход свободный.