26-летний мотоцикл «Минск» в заводской упаковке выставили на продажу

В США выставили на продажу мотоцикл «Минск» Wildcat 125 образца 1998 года. Байк в эндуро-модификации, который находится в штате Аризона, продают в рамках онлайн-аукциона Bring A Trailer. В настоящий момент советский мотоцикл, простоявший в ящике всю свою жизнь, оценивают в 750 долларов (примерно 69 тысяч рублей по текущему курсу). При это до окончания торгов остается всего три дня.

© Motor.ru

Версия Wildcat представляет собой серийную эндуро-модификацию, которую инженеры Минского мотовелозавода разработали специально для западного рынка. При этом за пределами территории Советского союза мотоциклы «Минск» так и не сыскали особой славы. Представленный образец, выставленный на торги в США, пребывает в полуразобранном состоянии. У модели не установлены руль и выпускная система.

© Bring a Trailer

© Bring a Trailer

© Bring a Trailer

© Bring a Trailer

© Bring a Trailer

«Минск» Wildcat 125 оборудован 125-кубовым двухтактным мотором и четырёхступенчатой трансмиссией. Кроме того, байк оснащен 18-дюймовыми колесами и барабанными тормозами. Несмотря на отсутствие пробега, мотоцикл пребывает не в идеальном состоянии. Спустя 26 лет ла лакокрасочном покрытии присутствуют сколы и ржавчина, а топливный шланг местами потрескался.

В конце марта стало известно, что на заводе ИЖ начнут выпускать винтажные мотоциклы. Байки, стилизованные под модели 50-х годов прошлого века, станут дополнением к возрожденному «Москвичу».