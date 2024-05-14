В Узбекистане проведут рестайлинг седана Chevrolet Cobalt

До сих пор компания Uzauto Motors делала «Кобальты» образца 2011 года. Между тем, в 2015 году марка Chevrolet провела большое обновление модели, но рестайлинговое исполнение появилось лишь на рынке Латинской Америки, а до наших соседей этот вариант по неизвестным причинам не дошёл.

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В итоге, в Узбекистане выпуск обновлённых Chevrolet Cobalt стартует только сейчас. Притом поэтапно. Этим летом на конвейер сперва встанет промежуточный вариант со старой внешностью, но другим салоном. Измениться должны панель приборов, медиасистема, дверные карты и кресла.

В конце 2025 года будет обновлена внешность, сообщает издание «Автострада». Популярный седан получит совершенно другую оптику, которая освежит знакомый образ. А вот мотор (это 1,5-литровый атмосферник отдачей 106 л.с. местного производства), очевидно, останется прежним.

Между тем, автозавод Volkswagen Slovakia планирует нанимать граждан Узбекистана, чтобы нарастить собственные производственные мощности. А если учесть поставщиков комплектующих, которым также нужны рабочие руки, страна готова принять до десяти тысяч иностранных специалистов.