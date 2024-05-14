Мэр столицы впервые продемонстрировал готовый экземпляр кроссовера "Москвич 8"

Мэр столицы Сергей Собянин впервые показал готовый экземпляр модели "Москвич 8". Соответствующее фото он разместил в своем Telegram-канале.

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На снимке запечатлен кроссовер в белом цвете. Старт продаж назначен на конец 2024 года.

Габариты автомобиля следующие: 4825 х 1870 х 1758 мм, размер колесной базы - 2830 мм. Он почти соразмерен Kia Sorento: "кореец" уступает по общей длине и межступичному расстоянию 15 мм, но зато шире на 30 мм.

"Москвич" сообщил, что российский кроссовер будет строго семиместным. Объем багажного отделения в зависимости от положения кресел составляет 418-2153 литра.

Кроссовер будет комплектоваться 174-сильным двигателем объёмом 1,5 литра в паре с 7-ступенчатой DCT. Привод - только передний.

По мнению независимого консультанта индустрии "Автомобили и транспорт" Сергея Бургазлиева, позиционировать "Москвич 8" следует в районе 2,6-3,2 млн рублей (реальные цены с учетом предложения дилеров за трейд-ин и скидку при покупке в кредит).