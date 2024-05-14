Опубликованы фото нового Changan CS75 Plus. Он оказался похож на "Москвич 8"

Компания Changan вслед за сертификационными фото опубликовала рекламные рендеры нового, третьего поколения кроссовера CS75 Plus. Отметим, что в Китае, где любят каждый рестайлинг позиционировать как следующую генерацию, CS75 Plus переходит в четвёртый цикл.

В дизайне новинки есть что-то от нового "Москвич 8", продемонстрированного накануне. Схожесть обусловлена "безрамочной" решёткой радиатора и вписанными в её архитектуру головной оптикой. Решётка получила фирменный V-рисунок, отличительной особенностью дизайна фар стали горизонтальные диодные полосы. Изменения задней части: фонари лишились наплывов и получили "пиксельную" внутреннюю архитектуру, слегка подретуширован бампер, из-под которого теперь не выглядывают выхлопные трубы.

Кроссовер действительно можно считать новым - он прибавил в габаритах не за счёт обвеса, а за счёт вмешательства в платформу. Так, колёсная база выросла с 2710 до 2800 мм, длина увеличилась с 4710 до 4770 мм, в ширине тоже прибавка - 1910 мм у новинки против 1865 мм у прежнего поколения модели.

Пока для нового Changan CS75 Plus заявлены бензиновые турбомоторы объёмом 1.5 литра и мощностью 188 и 192 л.с. Changan делал выбор в пользу автоматов Aisin, но какие коробки передач получит третье поколение, пока неизвестно. У дореформенного кроссовера есть гибридная версия, очевидно, что она появится и у новинки.

Дата премьеры пока не оглашена.

В России Changan CS75 Plus можно купить за 2,85 млн рублей. Модель предложена со 167-сильным турбомотором, 6-ступенчатой АКП и передним приводом.

В Китае же Changan продаёт и старые CS75, недавно был проведён рестайлинг Changan CS75 FL