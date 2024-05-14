Кроссовер Skoda Karoq замечен в продаже в России

Кроссовер Skoda Karoq, который чуть больше двух лет назад еще выпускали в Нижнем Новгороде, вернулся на российский рынок. Это случилось силами дилеров, «частников» и так называемых «профессиональных продавцов», сумевших наладить поставки таких машин прямо из Китая. Цены на них на одном из классифайдов сейчас стартуют от 3 230 000 рублей, выяснили «Автоновости дня».

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За минимальные 3 230 000 рублей новый Karoq 2023 года выпуска предлагает «профессиональный продавец» из Ижевска, отмечая, что ЭПТС на машину уже получен, а полностью уплаченный утильсбор учтен в цене.

Судя по объявлению, речь идет о кроссовере в «самой топовой» версии: с кожаным салоном, цифровой панелью приборов, мультимедийной системой с крупным тачскрином, мульти-рулем с глянцевым декором, двухзонным климат-контролем, электроприводом багажника и целым рядом электронных ассистентов, включая систему мониторинга «мертвых» зон вокруг автомобиля.

Для сравнения, китайские кроссоверы, которые поставляются в Россию официально, порой стоят дороже. Например, сопоставимая по габаритам Omoda C5 в топовой комплектации Supreme 2023 года выпуска стоит 3 309 900 рублей, а цены на Haval F7 российской сборки без учета скидок достигают 3 349 000 рублей.

С другой стороны, одним объявлением из Ижевска предложение по «Карокам» не ограничено. За 3 350 000 рублей такой кроссовер продают в Воронеже, а крупная дилерская компания с автосалонами в Москве и Санкт-Петербурге просит за него минимум 3 409 776 рублей. При этом самые высокие цены установил другой крупный дилер, привезший «китайский» Karoq в Курскую область — 3 790 000 рублей.

Технически все Skoda Karoq китайской сборки идентичны. Они оснащены 150-сильным бензиновым турбомотором объемом 1,4 литра, работающим в паре с уже известным россиянам семиступенчатым «роботом» DSG. Привод во всех комплектациях может быть только передним.

Напомним, ключевая конструктивная разница между «европейским» Skoda Karoq и «китайским» заключается в увеличенной на 50 мм (до 2688 мм) колесной базе, благодаря которой у задних пассажиров больше места для ног. Также такие кроссоверы отличаются удлиненным на 50 мм (до 4432 мм) кузовом и перенастроенной подвеской. За счет последней они превосходят «европейские» машины по высоте на 12 мм (1614 мм).