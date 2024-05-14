Первый взгляд на обновленный универсал Volkswagen Golf GTI

На своей странице в LinkedIn Томас Шефер опубликовал тизер грядущей новинки, дату и место премьеры — 31 мая в рамках марафона «24 часа Нюрбургринга». На пока единственной пиксельной фотографии универсал с приставкой GTI запечатлен именно на этой легендарной немецкой гоночной трассе. Судя по снимку, Golf GTI Variant обзаведется новым спортивным бампером. С большой долей вероятности, изменения затронут также корму и салон автомобиля.

© Motor.ru

В 2024 году Golf отмечает 50-летний юбилей, так что, скорее всего, обновленный универсал получит приставку Clubsport 50 или Edition 50. Обычный Golf Variant показали еще в начале 2024 года: у него, как и у хэтчбека, слегка изменилась оптика (передняя стала уже, а у задних фонарей отныне другой рисунок), стала доступна опциональная подсветка эмблемы VW, а у спортивных вариантов GTI, GTE и R-Line на передке появились массивные С-образные элементы.

Салон преобразился и теперь напоминает об электромобилях линейки ID: у них позаимствован тачскрин без привычных регулировочных шайб, но с примитивными кнопками настроек климата. На мультируле вместо сенсорных панелей появились тактильно понятные клавиши, был внедрен и ChatGPT.

Что же касается силовой установки, то с обновлением Volkswagen Golf GTI тоже стал мощнее (отдача увеличилась с 245 до 265 лошадиных сил), но лишился «механики» — безальтернативной коробкой передач для модель является семиступенчатый преселективный «робот» DSG.