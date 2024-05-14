Автоэксперт рассказал, как выбрать Toyota Land Crusier 100 с пробегом

Внедорожник Toyota Land Cruiser 100 считается одной из достойных моделей на вторичном рынке. При этом такой автомобиль можно купить вместо продукции УАЗа. Об этом сообщил эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов.

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«Если бюджет ограничен 2 млн рублей, то, например, Toyota Land Crusier 100 будет уже в солидном двадцатилетнем возрасте, но это вовсе не значит, что плохой. Если за автомобилем ухаживали, то он будет служить очень долго», — сказал эксперт.

По его словам, турбодизельный мотор не требует особого вмешательства даже при пробеге 500 тыс. километров. За время эксплуатации может выйти из строя топливный насос.

Слабых мест у бензинового мотора 4,7 литра нет. Он может выйти из строя только из-за гигантского пробега. Регулярной замены, раз в 150-200 тыс. километров требуют катушки.

Отделка салона качественная, и следов износа на сиденьях не заметно даже после 300 тыс. километров. О том, что автомобиль с большим пробегом, может говорить протершийся руль.

До этого стало известно, что китайский автопроизводитель BYD выпустит новый хетчбэк Seal X, который будет продаваться в заднеприводном и полноприводном варианте.

Согласно данным, раскрытым министерством промышленности и технологий Китая, длина новой модели составляет 4630 мм, колесная база — 2820 мм. В варианте с одним электромотором и приводом на заднюю ось мощность машины составляет 217 л.с. В двухмоторной версии силовая установка выдает 421 л.с.