С развитием беспилотного транспорта приходит время менять городскую инфраструктуру. В будущем привычные нам светофоры вообще могут исчезнуть с городских улиц, а управление трафиком будет осуществляться «умными» системами. Однако прежде чем это произойдёт, современные светофоры получат ещё один сигнал для беспилотного транспорта, считают американские учёные.

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Генри Лю, профессор гражданского строительства, возглавляющий исследование в Мичиганском университете, говорит, что внедрение новой системы светофоров может быть гораздо ближе, чем кажется людям.

«Темпы развития искусственного интеллекта очень высоки, и я думаю, что это уже не за горами», — отметил профессор.

Команда доцента инженерных наук Али Хаджбабаи из Университета штата Северная Каролина предлагает добавить четвёртый свет на тех дорогах, где проезжает большое количество беспилотного транспорта.

Предположительно, если горит белый сигнал светофора, автомобили просто следуют за тем транспортом, которые едет впереди, объясняют учёные. Хотя в исследовании Хаджбабаи говорится о белом свете, конкретный цвет не имеет значения, говорит он. Можно даже использовать существующие световые приборы, например, модифицировать их так, чтобы они одновременно мигали красным и зелёным, сигнализируя о том, что на дороге находятся автомобили без водителя. Главное, чтобы это было принято повсеместно, как и нынешние сигналы.

По мнению Хаджбабаи, внедрение такого подхода займёт годы, поскольку для реализации необходимо, чтобы от 40 до 50% автомобилей на дорогах были беспилотными.

Полноценному появлению автономных машины на российских дорогах мешают слабое развитие микроэлектроники, недостаточная инфраструктура и недоработка правовых норм.

В Казахстане начнут действовать новые Правила дорожного движения. В ПДД, прописан новый сигнал светофора — плюс зелёного цвета. Он должен информировать автомобилистов, что «для транспортных средств встречного направления включён запрещающий красный», то есть можно смело поворачивать налево.