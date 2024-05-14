Завод, выпускающий автомобили Citroen в России, зарегистрировал новый бренд

Телеграм-канал «Автопоток» обратил внимание на то, что компания «Автомобильные технологии», которая в конце марта этого года перезапустила производство на заводе «ПСМА Рус» в Калужской области, зарегистрировала товарный знак Rosva Motors и логотип для него — соответствующий документ появился в открытой базе ФИПС. Можно предположить, что новое название Rosva Motors будет использоваться для юрлица и предприятия, а автомобили продолжат выпускать под брендом Сitroen.

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На калужском заводе «Автомобильные технологии» выпускают единственную модель — Сitroen C5 Aircross, комплектующие для которой поставляют из Китая. Кроссовер комплектуется 175-сильным бензиновым мотором 1.6 THP, развивающим 175 лошадиных сил, который работает в связке с восьмиступенчатым автоматом. Стоит такой автомобиль 4 299 000 рублей, на него распространяется гарантия три года или 100 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше.

Спустя месяц после перезапуска производства во Франции запустили расследование: как в условиях санкций в России удалось наладить производство автомобилей Citroen. Издание France Info пришло к выводу, что имеет место «промышленное пиратство», но Citroen не хочет портить отношения с Китаем, а судебная тяжба с Россией в нынешних условиях бесперспективна.

В Stellantis утверждают, что «потеряли контроль» над заводом, а Citroen C5 Aircross российской сборки и домен Citroen.ru якобы не имеют отношения к глобальному автоконцерну. Французский журналисты признали, что установить, кто именно стоит за компанией «Автомобильные технологии», невозможно.

Ранее и другие владельцы покинутых иностранными компаниями заводов зарегистрировали новые товарные знаки и логотипы. Например, AGR, которому принадлежат бывшие заводы Hyundai в Санкт-Петербурге и Volkswagen в Калужской области, придумал бренд Agron и логотип для него. А «Автомобильное моторное общество», которое управляет экс-заводом Volvo Trucks, показало новый логотип, состоящий из букв АМО, где А и М заключены в круг.