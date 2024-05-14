Представлен обновленный Seat Leon с новыми двигателями и медиасистемой

Обеим машинам досталась новая медиасистема с цифровым щитком приборов и увеличенным центральным дисплеем. В списке опций появились матричные фары, а в гамме двигателей — новый силовой агрегат, состоящий из турбомотора 1.5 TSI и шестиступенчатой механической коробки передач. Кроме того, Leon получил заряжаемую от сети установку eHybrid нового поколения.

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Анонсированный для пятидверок Seat Leon технический и технологический апгрейд принес массу нововведений. Так, в список опций хэтчбека впервые добавлены светодиодные матричные фары. Обоим исполнениям достался новый медиакомплекс, включающий цифровую «приборку» диагональю 10,25 дюйма и центральный дисплей на 10,4 либо 12,9 дюйма, а также 15-ваттная беспроводная зарядка. Есть изменения и в гамме двигателей, хотя ассортимент силовых установок всё такой же широкий.

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Роль начального агрегата отведена турбомотору 1.5 TSI (раньше был 1.0 TSI), развивающему 115 лошадиных сил и 220 Нм крутящего момента. Также доступны «полторашки» eTSI с 48-вольтовым стартер-генератором (115/150 л.с.) и дизель 2.0 TDI (115/150 л.с.). Коробки передач — шестиступенчатая «механика» либо семидиапазонный «робот» DSG. На вершине гаммы расположилась новая версия установки eHybrid на базе всё того же 1.5 TSI.

© Seat

Двигатель заряжаемого от сети гибрида выдает 150 лошадиных сил, ещё 115 обеспечивает электромотор, питающийся от тяговой батареи емкостью 19,7 киловатт-часа. Комбинированная отдача в 204 лошадиные силы и 350 Нм крутящего момента делает такой Leon самым мощным в семействе. Без запуска ДВС он проезжает больше 100 километров и поддерживает зарядку постоянным током с мощностью до 50 киловатт.

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Выпускать обновленные Seat Leon по-прежнему будут в Испании, на заводе в муниципалитете Марторель. Старт производства намечен на этот месяц. Цены на дореформенный хэтчбек начинаются с 24 081 евро (2,4 млн р.), на универсал Sportstourer — c 25 541 (2,5 млн р.).