Представлен обновленный Seat Leon с новыми двигателями и медиасистемой
Обеим машинам досталась новая медиасистема с цифровым щитком приборов и увеличенным центральным дисплеем. В списке опций появились матричные фары, а в гамме двигателей — новый силовой агрегат, состоящий из турбомотора 1.5 TSI и шестиступенчатой механической коробки передач. Кроме того, Leon получил заряжаемую от сети установку eHybrid нового поколения.
Анонсированный для пятидверок Seat Leon технический и технологический апгрейд принес массу нововведений. Так, в список опций хэтчбека впервые добавлены светодиодные матричные фары. Обоим исполнениям достался новый медиакомплекс, включающий цифровую «приборку» диагональю 10,25 дюйма и центральный дисплей на 10,4 либо 12,9 дюйма, а также 15-ваттная беспроводная зарядка. Есть изменения и в гамме двигателей, хотя ассортимент силовых установок всё такой же широкий.
Роль начального агрегата отведена турбомотору 1.5 TSI (раньше был 1.0 TSI), развивающему 115 лошадиных сил и 220 Нм крутящего момента. Также доступны «полторашки» eTSI с 48-вольтовым стартер-генератором (115/150 л.с.) и дизель 2.0 TDI (115/150 л.с.). Коробки передач — шестиступенчатая «механика» либо семидиапазонный «робот» DSG. На вершине гаммы расположилась новая версия установки eHybrid на базе всё того же 1.5 TSI.
Двигатель заряжаемого от сети гибрида выдает 150 лошадиных сил, ещё 115 обеспечивает электромотор, питающийся от тяговой батареи емкостью 19,7 киловатт-часа. Комбинированная отдача в 204 лошадиные силы и 350 Нм крутящего момента делает такой Leon самым мощным в семействе. Без запуска ДВС он проезжает больше 100 километров и поддерживает зарядку постоянным током с мощностью до 50 киловатт.
Выпускать обновленные Seat Leon по-прежнему будут в Испании, на заводе в муниципалитете Марторель. Старт производства намечен на этот месяц. Цены на дореформенный хэтчбек начинаются с 24 081 евро (2,4 млн р.), на универсал Sportstourer — c 25 541 (2,5 млн р.).