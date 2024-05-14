В Москве появилось более 1,7 тыс. новых камер фиксации нарушений ПДД

В Москве в этом году было установлено 1716 камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения мотоциклистами. Камеры установлены в местах аварийности и там, где мотоциклисты чаще нарушают ПДД. Чтобы распознавать номера нарушителей, комплексы развернули по ходу движения транспорта. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на столичный департамент транспорта. Там пояснили, что камеры фиксируют те же нарушения, что и у автомобилистов: превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, проезд по полосе для городского транспорта, несоблюдение требований дорожных знаков и разметки. Также комплексы фиксируют езду без шлема (как водителя, так и пассажира).