Mazda раскрыла подробности о кроссовере CX-5 нового поколения

Кроссовер всё же перейдёт в следующее поколение. И станет гибридным. Но на этот раз трансмиссия разрабатывается силами Mazda, а не покупается у партнёров, как в случае с китайским CX-50.

© Российская Газета

О том, что Mazda CX-5 сменит поколения и станет гибридной указано в отчёте компании за прошлый финансовый год. Однако в документе не указывается тип установки: будет ли это подзаряжаемая система или же решили обойтись без розетки. Интригой является вопрос об использовании роторного двигателя в составе гибрида (как у Mazda CX-30).

У Мазды есть гибридный Mazda CX-50, созданный в партнёрстве с Toyota и позаимствовавший технологические решения у RAV4. В том же отчёте сказано, что во второй половине CX-50 отправится на экспорт в другие страны.

Ранее "РГ" рассказывала, что новое поколение Mazda CX-5 может дебютировать в 2025 году.