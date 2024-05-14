В России резко подорожали новые импортные кроссоверы Hyundai Mufasa, поставляемые на наш рынок по альтернативным схемам. Если в конце марта они стоили на одном из классифайдов от 2 400 000 рублей, то сейчас, в середине мая, их минимальный ценник на нем достигает уже 3 100 000 рублей, выяснили «Автоновости дня».

За 3 100 000 рублей партию новых Mufasa 2024 года выпуска выставил на продажу официальный дилер Hyundai из Москвы. Речь идет о кроссоверах в комплектации DLX, включающей в себя кожаный салон, датчики давления в шинах, света и усталости водителя, светодиодные фары, кондиционер, круиз-контроль, камеру заднего вида, бесключевой доступ с системой запуска двигателя с кнопки, подогрев передних сидений и зеркал, 18-дюймовые литые диски и мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

За 3 179 000 рублей аналогичный кроссовер 2023 года выпуска продается крупным дилером из Воронежа, но в других городах он стоит еще дороже. К примеру, в Москве, подмосковных Химках и Санкт-Петербурге цены на него достигают 3 890 000 рублей, а «частник» из Воронежа, предлагающий машину в максимальной комплектации из всех возможных, оценил «Муфасу» ровно в 4 000 000 рублей.

«Техника» у всех Hyundai Mufasa одинаковая. Они оснащены 2,0-литровым атмосферным двигателем мощностью 160 лошадиных сил, работающим в сочетании с классическим шестиступенчатым «автоматом» и только передним приводом.

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Напомним, что по размерам Hyundai Mufasa представляет собой что-то среднее между кроссоверами Creta и Tucson. Он дебютировал весной 2023 года на международном автосалоне в Шанхае, а в продажу на китайском рынке вышел только летом 2023 года. В модельном ряду марки в Китае им заменили устаревший Hyundai ix35, который раньше тоже продавался в России официально.