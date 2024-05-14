В Москве появилось более 1,7 тысячи новых камер

В столичном департаменте транспорта сообщили, что с начала 2024 года на дорогах мегаполиса было установлено 1 716 комплексов фиксации нарушений ПДД мотоциклистами. Чаще всего их устанавливают в очагах аварийности и там, две водители двухколёсного транспорта нарушают дорожные правила.

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В ведомстве пояснили, что для распознавания установленных на мотоциклах госномеров камеры развернули по ходу движения транспорта.

Чаще всего байкеров штрафуют за превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, езду по выделенной полосе, а также за несоблюдение требований дорожных знаков и разметки. Помимо этого, устройства оснащены нейросетью, способной распознать отсутствие шлема на водителе и пассажире.

О появлении нового функционала комплексов в ведомстве рассказали летом 2023 года. Эксперимент по определению наличия мотошлема у водителей и пассажиров двухколёсного транспорта проводится в столице с 2021 года. Утверждается, что за это время искусственный интеллект получил достаточно информации и может не только распознавать шлемы разной формы и конструкции, но также отличать их от головных уборов и разных причёсок. Наказание за это нарушение предусмотрено статьёй 12.6 Кодекса об административных правонарушениях, а размер штрафа составит 1000 рублей.

Ранее сообщалось, что россияне перестали оформлять ОСАГО на мотоциклы. Согласно статистике Банка России, «автогражданку» на свой транспорт в 2023 году купил только каждый шестой байкер — это самый низкий показатель за последние пять лет. Наиболее законопослушные водители живут в столичном регионе и Санкт-Петербурге, но даже здесь многие попросту отказываются от страховки из-за проблем с её оформлением.