Обновленный кроссовер Kia EV6 получил другую оптику, изогнутый дисплей и более емкую батарею

Дилеры бренда на домашнем рынке уже начали принимать заказы на новинку. Живые продажи в Южной Корее стартуют в следующем месяце, цены известны.

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Компания Kia представила среднеразмерный электрический кроссовер EV6 весной 2021 года. Напомним, этот паркетник исполнил роль первенца южнокорейского бренда на модульной платформе E-GMP с 800-вольтовой электрической архитектурой. Теперь пришло время планового рестайлинга. Марка опубликовала первые тизеры посвежевшего Kia EV6 в начале текущего месяца, а теперь полностью рассекретила новинку для домашнего рынка.

В ходе рестайлинга кроссоверу подкорректировали внешность. Так, модель снабдили новой головной оптикой в виде изогнутых светодиодных линий, исполняющих роль дневных ходовых огней. При этом внутри элементов расположены основные блоки фар. Иное оформление получила и нижняя часть переднего бампера с новым воздухозаборником.

Фонари по-прежнему оформлены в виде дуги, которая проходит от одного заднего крыла до другого через всю ширину багажной двери. Нижняя часть заднего бампера теперь оформлена под стать воздухозаборнику спереди. Ещё посвежевший «зелёный» паркетник снабдили новыми комплектами чёрно-серебристых колёсных дисков размером 19 и 20 дюймов (у версии GT-line свой дизайн «катков»). Также SUV обновили палитру цветов кузова.

Свою долю обновок получил и интерьер Kia EV6. В списке числится иное двухспицевое рулевое колесо, появился сканер отпечатка пальца, который позволяет «знакомым» кроссоверу водителям заводить его без ключа. Одним из главных новшеств стал новый изогнутый панорамный дисплей, объединяющий виртуальный щиток приборов и тачскрин информационно-развлекательной системы с беспроводной поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Ещё посвежевшему паркетнику досталось цифровое салонное зеркало заднего вида, а также навигационная система дополненной реальности, которая устанавливается в современных моделях премиального бренда Genesis (используются изображение с фронтальной камеры и наложенная графика). Для отделки салона обновлённого Kia EV6 стали доступны новые цветовые варианты.

Рестайлинг затронул и технику Kia EV6: модель получила новую тяговую батарею разработки Hyundai Motor Group, её ёмкость равна 84 кВт*ч (пришла на смену аккумулятору на 77,4 кВт*ч). Запас хода на одной зарядке у заднеприводной модели на 19-дюймовых колёсах теперь составляет 494 км (на 19 км больше, чем у дореформенного варианта).

В остальном изменений у стандартных версий нет: у заднеприводного электрического кроссовера отдача составляет 228 л.с., а максимальный крутящий момент – 350 Нм. Полноприводный Kia EV6 оснащается 325-сильной двухмоторной силовой установкой (605 Нм).

Дилеры марки на домашнем рынке уже начали принимать заказы на новинку. Живые продажи здесь стартуют в следующем месяце, цены уже известны. Стартовая стоимость посвежевшего Kia EV6 в Корее составляет 55,4 млн вон (эквивалентно примерно 3,71 млн рублей по текущему курсу), а за исполнение GT-line просят не менее 63,15 млн вон (около 4,23 млн рублей).