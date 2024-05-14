Chery отзывает кроссоверы Tiggo 8 Pro Max в России

В текущем месяце китайский автомобильный концерн Chery сообщил об отзывной кампании. Так, согласно официально информации, под неё попал полноразмерный кроссовер Tiggo 8 Pro Max.

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Причина отзывной кампании кроссовера Chery Tiggo 8 Pro Max заключается в устранении неисправности системы полного привода. Для этого будет перенастроено программное обеспечение автомобиля. Официальные дилеры бренда Chery в России уже получили инструкции для устранения неисправности в автомобилях Tiggo 8 Pro Max.

В апреле текущего года владельцы полноприводных кроссоверов Chery Tiggo 8 Pro Max начали массово жаловаться на неисправность в работе полного привода. Причина неисправности заключается в том, что задние колеса перестали подключаться в нужный момент. После рассмотренных жалоб, китайский автомобильный концерн Chery выявил причину неисправности и сообщил о том, что в ближайшее время проведет работу по устранению данной ошибки в системе, обновив ПО.

Автомобили Chery Tiggo 8 Pro Max, которые попали под отзывную кампанию, получат полное обновление программного обеспечения, также при необходимости будет произведена замена редуктора и масла. Все сервисные работы для владельцев кроссоверов будут абсолютно бесплатными.

Напомним, что в недавнем времени китайский концерн Chery сообщил о регистрации в России новой торговой марки Couggo, под логотипом которой будут выпускаться автомобили модельной линейки Chery Tiggo. Выделение в отдельный бренд линейки Chery Tiggo сделано с целью разграничения моделей. По аналогичной схеме были образованы такие суббренды как Exeed, Jaecoo и Omoda. Так, например под логотипом Omoda, продаются автомобили премиум-класса, Exeed представлен более доступными транспортными средствами.