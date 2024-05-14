Сколько теряет Ford на каждом проданном электромобиле

В первом квартале текущего года каждый проданный электромобиль принес компании Ford Motor по 100 тысяч долларов убытков. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителей фирмы.

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Речь идет о подразделении Model e, в которое входят все электромобили Ford. Потери увеличились двукратно к уровню аналогичного периода 2023 года.

Ford Motor некоторое назад объявила об изменении своих планов в сегменте электромобилей. Компания приняла решение о значительном сокращении инвестиций в этой сфере. Она отложила запуск нескольких новых моделей и отказалась от строительства завода по производству батарей.

Специалисты считают, что суммарные убытки Ford по итогам 2024 года могут составить 5,5 млрд долларов. Прибыль, получаемая от продажи бензиновых автомобилей, не покрывает убытки электромобильного подразделения.

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