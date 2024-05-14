Новый BAW 212 оказался больше Tank 300

Пока это не полноценная презентация вездехода, первый взгляд, который стал возможен благодаря публикации нового каталога Министерства промышленности КНР.

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Beijing BJ212 заступил на боевое дежурство в 1965 году. Внедорожник был разработан для нужд армии, но впоследствии военные от него отказались, а вот BAIC - нет, и выпускает его для любителей ретро. "РГ" отслеживала каждый этап модернизации 212-го, и вот - новое поколение.

Новинка получила неразрезные мосты спереди и сзади, пружины. Кузов для модели разработали заново, он полностью металлический. К дизайну отнеслись бережно, и в облик нового BAW 212 остался узнаваемым благодаря поясной линии, выступающим крылья, фаре-искателю с водительской стороны, выпуклому капоту, круглым фарам.

Фото салона традиционно Минпромом КНР не публикуются, но есть один шпионский снимок, на котором видны большой дисплей мультимедиа, большое количество аналоговых клавиш, компактный селектор трансмиссии, мультируль.

На фото новый внедорожник кажется компактным, хотя на деле его размеры выросли: длина теперь составляет 4749 мм (+389 мм по сравнению с предшественником). Таким образом, BAW 212 перещеголял Tank 300 и BAIC BJ40. Существенно увеличен размер колёсной базы: с 2620 до 2860 мм. Это на 10 мм больше, чем у флагманского Tank 500.

Согласно сертификационным документам, BAW 212 получил двухлитровый бензиновый турбомотор мощностью 252 л.с. Ожидается, что пару ему составит классический автомат. Первая генерация 212-го комплектуется 211-сильным мотором 2.4 литра и 6-ступенчатой МКП.