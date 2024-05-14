В РФ привезли мощный полноприводный премиальный китайский минивэн Li Mega

Московский автодилер открыл продажи минивэна Li Mega. Машина уже прошла все этапы растаможки и получила регистрационные знаки, сообщил представитель автосалона. Уточняется, что автомобиль поставляется в РФ по схеме параллельного импорта.

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Стоит минивэн в РФ 10,8 млн руб. В КНР цены на него стратуют от 600 тыс. юаней (около 7,7 млн руб.).

Li Mega дебютировал в ноябре 2023 года на автосалоне в Гуанчжоу. Дизайн семиместного минивэна выполнен в стиле уже знакомых россиянам кроссоверов L7, L8 и L9.

Посадочная формула: 2+2+3. Автомобиль получил два дисплея на 15,7 дюйма в первом ряду, проекционный экран, а также комфортные сиденья с вентиляцией и функцией массажа.

Что касается технической части, то Li Mega оснащен двумя электромоторами общей мощностью 544 л.с. Привод полный. Дальность хода на одном заряде составляет 600 км.