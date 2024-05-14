Opel выводит на рынок совершенно новый кроссовер со знакомым названием

В апреле Opel возродил легендарную модель Frontera в виде электрического кроссовера. А теперь, спустя месяц, немецкий производитель впервые показал кроссовер публично и объявил цены на него.

В Стамбуле генеральный директор Opel Флориан Хюттль вместе с Марком Адамсом, вице-президентом по дизайну Opel, и Тобиасом А. Губицем, старшим вице-президентом компании по продуктам и ценам, представили новый Opel Frontera международной аудитории и прессе.

В скором времени новый кроссовер будет доступен для заказа в Европе, в частности, в Германии, где его стоимость стартует с отметки 24 тыс. евро (около 2,4 млн рублей по курсу) за гибридную версию с 48-вольтовым стартер-генератором и 29 тыс. евро (около 2,9 млн рублей) за полностью электрическую версию.

В ходе презентации немецкий бренд также объявил, что в будущем новый Opel Frontera будет доступен не только в пятиместном, но и в семиместном исполнении. Как заявили в Opel, это сделает его идеальным автомобилем для поездок с семьей и друзьями.

Базовая версия Opel Frontera Hybrid будет оснащаться 1,2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 74 кВт (100 л.с.) в сочетании с 28-сильным электродвигателем и электрифицированной шестиступенчатой ​​коробкой передач с двойным сцеплением. Более дорогая гибридная получит 1,2-литровый 136-сильный турбомотор.

Характеристики полностью электрического Opel Frontera пока не раскрываются. Сообщается лишь, что в базовом исполнении электрокар сможет проехать на одном заряде более 300 км по циклу WLTP, а запас хода более дорогой дальнобойной версии составит около 400 км.