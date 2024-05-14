Россиянам предложат китайский вариант японского пикапа Nissan Navara
В России модель Dongfeng Palaso, представляющая собой лицензионный вариант японского Nissan Navara, будет представлена под маркой Oting. Выпуском таких машин занимается совместное предприятие Dongfeng Nissan.
Набором агрегатов должен поделиться внедорожник «Паладин». Ему полагаются 2-литровый 218-сильный бензиновый турбомотор Mitsubishi и классический 8-ступенчатый «автомат» ZF. Привод — жёстко подключаемый полный, с понижающей передачей и обеими блокировками дифференциалов.
Как сообщает портал «АвтоВзгляд», российские продажи Oting Palaso должны начаться во втором полугодии 2024 года, ориентировочно — в сентябре. А пока первый ввезённый экземпляр грузовичка встретился журналистам издания на парковке российского офиса марки.
В свою очередь, один из немногочисленных пока дилеров марки «Отинг» подтвердил редакции Quto, что марка готовит расширение ассортимента. Также, как сообщил продавец, в планах дистрибьютора — сертифицировать тягово-сцепное устройство и для «Паласо», и для «Паладина».
Кроме того, в течение следующих нескольких месяцев руководство местного офиса компании намерено расширить модельный ряд марки Oting за счёт компактного кроссовера, крупного внедорожника, пикапа и коммерческой модели.