Россиянам предложат китайский вариант японского пикапа Nissan Navara

В России модель Dongfeng Palaso, представляющая собой лицензионный вариант японского Nissan Navara, будет представлена под маркой Oting. Выпуском таких машин занимается совместное предприятие Dongfeng Nissan.

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Набором агрегатов должен поделиться внедорожник «Паладин». Ему полагаются 2-литровый 218-сильный бензиновый турбомотор Mitsubishi и классический 8-ступенчатый «автомат» ZF. Привод — жёстко подключаемый полный, с понижающей передачей и обеими блокировками дифференциалов.

Как сообщает портал «АвтоВзгляд», российские продажи Oting Palaso должны начаться во втором полугодии 2024 года, ориентировочно — в сентябре. А пока первый ввезённый экземпляр грузовичка встретился журналистам издания на парковке российского офиса марки.

В свою очередь, один из немногочисленных пока дилеров марки «Отинг» подтвердил редакции Quto, что марка готовит расширение ассортимента. Также, как сообщил продавец, в планах дистрибьютора — сертифицировать тягово-сцепное устройство и для «Паласо», и для «Паладина».

Кроме того, в течение следующих нескольких месяцев руководство местного офиса компании намерено расширить модельный ряд марки Oting за счёт компактного кроссовера, крупного внедорожника, пикапа и коммерческой модели.