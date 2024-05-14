McLaren анонсировала гиперкар McLaren Bloodl1ne

McLaren вновь стремится удивить автомобильный мир, готовя к выпуску новый гиперкар, который является преемником легендарного P1. Согласно последним отчетам, компания зарегистрировала ряд торговых марок, среди которых выделяется название BLOODL1NE, которое, как ожидается, будет использоваться в маркетинге следующей модели. Это название символизирует связь между новым автомобилем и его знаменитыми предшественниками — P1 и F1.

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Помимо BLOODL1NE, McLaren также зарегистрировала такие названия, как W1, MP1, H1 и U1, подчеркивая потенциальные варианты для будущих моделей. Особенно название MP1 может намекать на связь с историей гоночных машин McLaren, в честь Project Four Racing — команды, основанной Роном Деннисом, который внес значительный вклад в развитие McLaren Automotive, сообщает SPEEDME.RU.

Предполагается, что новый гиперкар, получивший кодовое название P18, будет оснащен гибридной системой с V8 двигателем от Ricardo. Эта система ожидается на 70% легче, чем у последней модели Artura, что делает ее особенно привлекательной в контексте современных технологических трендов.

Машина будет оснащена новой карбоновой монококовой рамой, а двери будут выполнены в стиле крыльев чайки, что является отходом от традиционных дверей-бабочек. Запуск нового гиперкара запланирован на конец 2024 года. Этот автомобиль не только подтвердит статус McLaren как производителя ведущих мировых гиперкаров, но и укрепит его позиции как новатора в области автомобильной инженерии и дизайна.