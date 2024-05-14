Hyundai IONIQ 5 N назван новым лидером среди электроспорткаров

Hyundai IONIQ 5 N был объявлен лучшим электрическим спорткаром в мире, по версии журнала CAR Magazine. Это звание было присуждено после интенсивных тестирований на легендарной трассе Нюрбургринг и прилегающих дорогах в Германии, сообщает 32cars.ru.

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Этот модельный ряд IONIQ 5 N отличается от своих конкурентов, превосходя в динамике даже гиперкары стоимостью более 2 миллионов фунтов. Тестировщики описали его как электрический горячий хэтчбек, который приносит ощущения, схожие с управлением традиционными спортивными автомобилями на бензине.

IONIQ 5 N построен на электрифицированной глобальной модульной платформе (E-GMP), которая также легла в основу стандартного IONIQ 5, удостоенного звания Мирового Автомобиля Года 2022. Разработки подразделения N Hyundai добавили автомобилю технологии, вдохновленные миром гонок, повышая удовольствие от вождения.

Технические усовершенствования включают мощный электродвигатель с максимальной скоростью вращения до 21 000 об/мин, способный выдавать до 609 лошадиных сил обычно и 650 лошадиных сил в режиме N Grin Boost (NGB), что позволяет насладиться мощным ускорением на протяжении 10 секунд. Этот режим позволяет IONIQ 5 N разгоняться до 100 км/ч за 3,4 секунды и достигать максимальной скорости 260 км/ч, что делает его одним из самых быстрых автомобилей на рынке электромобилей.