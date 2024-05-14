Пока это единственный подобный случай, пишет китайский портал ithome.com. По информации журналистов, владелец Xiaomi SU7 столкнулся с неисправностью тормозной системы на парковке — машина перестала тормозить. На эвакуаторе ее доставили в дилерский центр, где выяснилось, что причиной случавшегося стал программный сбой. В самой компании прокомментировали инцидент, назвав его «событием предельно малой вероятности», которое удалось устранить.

Владельцу, столкнувшемуся с отказавшей тормозной системой, предложили компенсировать все понесенные расходы в случае, если он откажется от своего проблемного SU7 и решит поменять его на новый автомобиль. В частности, будет оплачена эвакуация, возвращена стоимость покупки и оплачен период ожидания.

Несмотря на то, что этот инцидент вроде бы исчерпан, количество жалоб, поступивших на Xiaomi SU7 с момента начала продаж, может заставить некоторых задуматься о целесообразности покупки этой модели. Известно, что китайцы уже массово отменяют предзаказ — от приобретения машины отказывается каждый второй клиент.

Неделей ранее другой SU7 вышел из строя практически сразу после покупки — новоиспеченный владелец успел отъехать от дилерского центра всего на 40 километров. Машина просто заблокировалась во время движения из-за неисправности силовой электроники и остановилась. Прибывшие на место происшествия сотрудники Xiaomi не смогли установить причину случившегося и отправили электрокар обратно на завод.

В производстве электромобилей Xiaomi на заводе в Пекине практически не задействованы люди, только на этапах сварки и окраски, а вот за кузов отвечает исключительно роботы. На первом этапе мощность завода составит до 150 тысяч машин в год, а в будущем достигнет 300 тысяч благодаря высокой степени автоматизации сборочных процессов.