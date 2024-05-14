Названы самые дешевые китайские седаны в России

На российском автомобильном рынке в настоящее время довольно востребованы не только китайские кроссоверы, но и седаны.

Changan Alsvin является самым доступным седаном, который реализуется в России в настоящее время. Стоимость Changan Alsvin заявлена от 1 650 000 рублей. В базовой комплектации автомобиль оснащён 1,5-литровым бензиновым силовым агрегатом мощностью 98 лошадиных сил, привод передний, трансмиссия роботизированная пятиступенчатая.

За 1 849 990 рублей можно приобрести китайский седан Geely Emgrand в базовом оснащении. В движение Geely Emgrand приводит 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 122 лошадиные силы, трансмиссия механическая, привод передний.

На третьем месте по доступности среди китайских седанов, реализуемых на российском автомобильном рынке, расположился BAIC U5 Plus, стоимость которого оценена в 1 895 000 рублей. За данную сумму автовладелец получит автомобиль оснащенный 1,5-литровым мотором мощностью 112 лошадиных сил, который работает в сочетании с 5 МКПП и передним приводом.

Еще один китайский седан Omoda S5 в России продается по цене от 1 949 900 рублей. В движение Omoda S5 приводит 1,5-литровый силовой агрегат, мощность которого составляет 113 лошадиных сил, трансмиссия вариаторная.

Kaiyi E5 реализуется по цене от 2 195 000 рублей. В базовой комплектации седан приводит в движение 1,5-литровый мотор мощностью 147 лошадиных сил, трансмиссия вариаторная, привод передний.

Все представленные автомобили имеют довольно высокое оснащение несмотря на то, что они реализуются в базовой комплектации. Транспортные средства оснащены современными системами безопасности, среди которых подушки безопасности, системы-помощники при вождении.