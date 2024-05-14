В Москве с начала года изъяли 800 машин такси из-за нарушений

Заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов рассказал, что с начала 2024 года, в рамках статьи 27.10 КоАП РФ, МАДИ изъяла 800 машин такси после выявленных нарушений.

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Уровень безопасной работы такси увеличивается благодаря регулярным проверкам машин и документов о прохождении медосмотра водителей и техконтроля автомобилей перед началом рабочего дня. С начала года было проверено 10 тысяч автомобилей.

— Если водитель не проходит медосмотр и техконтроль автомобиля перед выездом, по закону машину могут временно изъять и отправить на спецстоянку. Это делают для безопасности пассажиров — плохое самочувствие за рулем или неисправность авто могут стать причиной ДТП, — цитирует Ликсутова Telegram-канал «Дептранс Москвы».

С 9 по 12 мая водителей ждали проверки от дорожной инспекции по всей Москве. В случае выявленных нарушений в целях безопасности машину отправляли на спецстоянку.