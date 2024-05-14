Против производителя российских электромобилей возбудили уголовное дело

Прокуратура Центрального района города Тольятти возбудила уголовное дело против российского производителя бюджетных электромобилей Zetta — компанию заподозрили в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

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Согласно версии обвинения, в период с конца 2017 года по конец 2019 года компания получила субсидии из федерального бюджета страны. Они были выделены на частичную компенсацию затрат на проведение научно-исследовательских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности. Всего Zetta получила на эти цели более 284 миллионов рублей. Как показала проверка, компания не выполнила свои обязательства в установленные сроки — объем выполнения работ составил всего 21-47%.

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Таким образом Zetta подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. В отношении компании было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК — «мошенничество в особо крупном размере». Максимальная мера наказания по этой статье — до десяти лет лишения свободы.

Ранее Zetta начала распродавать свое имущество в Тольятти.