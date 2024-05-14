Новинка от IM Motors: электромобиль IM L6 поражает возможностями

IM Motors представила новый электромобиль IM L6 в Китае 13 мая. Эта модель выделяется своим разнообразием: она представлена в пяти версиях, каждая из которых имеет различный запас хода и цену, сообщает SPEEDME.RU.

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Стандартная версия L6 Max предлагает 650 км на одной зарядке за 219 900 юаней (около 30 400 долларов), тогда как версия L6 Max Ultra-Long Range может проехать до 850 км и стоит 275 900 юаней (38 100 долларов). Самая продвинутая версия, L6 Max Lightyear, обещает запас хода в 1 000 км и оснащена полутвердотельным аккумулятором, доступная по предзаказу за 345 900 юаней (47 800 долларов).

На момент анонса, предзаказы на IM L6 уже превысили 29 000 единиц. Машина длиной 4931 мм и шириной 1960 мм доступна в семи цветах и оснащена последними технологическими инновациями. В зависимости от версии, электромобиль может похвастаться мощностью до 579 кВт и максимальной скоростью до 268 км/ч.

Особо стоит отметить, что версия L6 Max Lightyear позволяет зарядить аккумулятор на 400 км всего за 12 минут. Внутри, IM L6 оснащен тремя экранами с общей диагональю 26,3 дюйма и интеллектуальной системой освещения, поддерживающей функции умного вождения и парковки. Среди других особенностей — ультрадальний лидар, чипы NVIDIA Orin X и Qualcomm Snapdragon 8295, а также режим краба для лучшего маневрирования.