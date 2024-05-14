Genesis обещает три ярких дебюта на Фестивале скорости в Гудвуде

Премиальный суббренд Hyundai, Genesis, готовит три значительных премьеры для предстоящего Фестиваля скорости в Гудвуде, который стартует менее чем через два месяца. Ожидается, что на мероприятии состоятся мировые, европейские и британские дебюты новых моделей бренда, сообщает SPEEDME.RU.

Genesis пока не раскрывает все карты относительно предстоящих новинок, однако известно, что один из концептов продемонстрирует свои возможности на знаменитом подъеме холма в Гудвуде. Предположительно, это может быть концепт Magma, который был представлен в последние месяцы и символизирует новое направление бренда в производстве высокопроизводительных автомобилей.

Одна из новинок будет эксклюзивно представлена в Великобритании, а третья получит свою европейскую премьеру. Подробности этих моделей пока остаются неизвестными, но они обещают укрепить позиции Genesis на рынке.

В процессе обновления своего модельного ряда, Genesis уже обновил модели G70, GV70, GV80 и G80, и выпустил совершенно новый GV80 Coupe, а также работает над новой версией GV60. Кроме анонса трех новых моделей, Genesis заявил о создании нового стенда на фестивале, который будет расположен напротив зоны First Glance paddock. Это пространство, как описывает компания, предложит гостям уникальный опыт и возможность оценить гостеприимство бренда в комфортабельной обстановке. Джонни Миллер, директор Genesis в Великобритании, обещает множество сюрпризов для посетителей мероприятия.