Denza Z9 GT: новый гибрид для Европы с лидаром и немецкими корнями

В прошлом месяце мы узнали о полностью электрической версии нового автомобиля Denza Z9 GT от BYD, а теперь представлена и его подзаряжаемая гибридная версия (PHEV). Премьера этой модели состоялась в этом месяце, и ожидается, что продажи в Европе начнутся в ближайшее время, хотя первые поставки запланированы только на следующий год, сообщает SPEEDME.RU.

© MIIT

Министерство промышленности и информационных технологий (MIIT) Китая уже одобрило этот автомобиль для продажи, раскрыв его характеристики и изображения. Denza Z9 GT PHEV сохраняет размеры своего электрического собрата: длина составляет 5180 мм, ширина — 1990 мм, а высота — 1500 мм, при этом колесная база равна 3125 мм и масса снижена до 2740 кг.

В конфигурации гибридного автомобиля использованы три электромотора с уменьшенной мощностью по сравнению с полностью электрической версией. Передний мотор развивает 270 л.с., а каждый из двух задних — по 300 л.с. Их дополняет 2.0-литровый турбодвигатель BYD с мощностью 206 л.с., позволяющий достигнуть максимальной скорости в 230 км/ч.

Denza Z9 GT также будет доступен в версиях с лидаром и без него. Некоторые модификации оснащены тремя лидарами, интегрированными в крышу и бамперы. Комфорт на дороге обеспечивает пневмоподвеска, позволяющая регулировать высоту автомобиля до 1480 мм. Дополнительные удобства включают панорамную крышу и электрический спойлер.