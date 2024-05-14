Начались продажи нового китайского кроссовера. Сколько он стоит

BYD вывела в продажу на мировой рынок конкурента Audi, который носит название Sea Lion 07.

Новый автомобиль примечателен тем, что он был разработан под руководством бывшего дизайнера знаменитого производителя Audi.

BYD Sea Lion 07 по своим параметрам очень близок к таким моделям как Santa Fe или Hyundai Palisade. Длина Sea Lion 07 составляет 4 830 мм, при колесной базе в 2 930 мм. Кроссовер внешне получил довольно непривычные линии, среди которых сложные по форме фары головной оптики, большая панорамная крыша, а также выдвигающиеся дверные ручки.

Если говорить о моторной гамме, то у BYD Sea Lion 07 она довольно широкая, автомобиль предлагается сразу с тремя видами силовых установок. Так, в базовом оснащении кроссовер оснащается одномоторным силовым агрегатом, мощность которого составляет 231 лошадиную силу. Более дорогая комплектация предлагается с 313-сильным электрическим мотором. В максимальном оснащении BYD Sea Lion 07 комплектуется 530-сильным мотором. Благодаря новой технологии, заряд батареи до 80% возможен всего за 25 минут.

Стоимость нового автомобиля заявлена от 2 500 000 рублей.

Напомним, что китайский производитель BYD в последнее время делает активные ставки на выпуск автомобилей, оснащенных электромоторами, несмотря на то, что их продажи довольно не большие. В настоящее время в модельной линейке BYD представлены и доступны на российском рынке автомобили как гибридной силовой установкой, так и с двигателями внутреннего сгорания. Несмотря на то, что многие производители отложили сроки полного перехода на выпуск электрокаров, китайский производитель легковых автомобилей BYD не стал менять своей позиции и по-прежнему считает, что за электрифицированными транспортными средствами будущее.