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Начались продажи нового китайского кроссовера, созданного дизайнером Audi. Сколько он стоит

BYD вывела в продажу на мировой рынок конкурента Audi, который носит название Sea Lion 07.

Начались продажи нового китайского кроссовера. Сколько он стоит
© Car.ru

Новый автомобиль примечателен тем, что он был разработан под руководством бывшего дизайнера знаменитого производителя Audi.

BYD Sea Lion 07 по своим параметрам очень близок к таким моделям как Santa Fe или Hyundai Palisade. Длина Sea Lion 07 составляет 4 830 мм, при колесной базе в 2 930 мм. Кроссовер внешне получил довольно непривычные линии, среди которых сложные по форме фары головной оптики, большая панорамная крыша, а также выдвигающиеся дверные ручки.

Если говорить о моторной гамме, то у BYD Sea Lion 07 она довольно широкая, автомобиль предлагается сразу с тремя видами силовых установок. Так, в базовом оснащении кроссовер оснащается одномоторным силовым агрегатом, мощность которого составляет 231 лошадиную силу. Более дорогая комплектация предлагается с 313-сильным электрическим мотором. В максимальном оснащении BYD Sea Lion 07 комплектуется 530-сильным мотором. Благодаря новой технологии, заряд батареи до 80% возможен всего за 25 минут.

Стоимость нового автомобиля заявлена от 2 500 000 рублей.

Напомним, что китайский производитель BYD в последнее время делает активные ставки на выпуск автомобилей, оснащенных электромоторами, несмотря на то, что их продажи довольно не большие. В настоящее время в модельной линейке BYD представлены и доступны на российском рынке автомобили как гибридной силовой установкой, так и с двигателями внутреннего сгорания. Несмотря на то, что многие производители отложили сроки полного перехода на выпуск электрокаров, китайский производитель легковых автомобилей BYD не стал менять своей позиции и по-прежнему считает, что за электрифицированными транспортными средствами будущее.

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