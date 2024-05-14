В Майами полиция пополнила автопарк эксклюзивными Rolls-Royce Ghost

Полиция Майами-Бич приняла нестандартное решение для улучшения кадровой политики, включив в свой автопарк эксклюзивный Rolls-Royce Ghost 2012 года, стоимостью $250 000. Этот шаг направлен не на участие в полицейских операциях, а на привлечение новых сотрудников.

© соцсети полиции Майами

Роскошный автомобиль был предоставлен местной дилерской группой Braman Motors, владельцем которой является миллиардер Норман Брэман. Компания обязалась покрыть все расходы по переоснащению машины, включая установку специального оборудования и обслуживание, что не повлекло затрат для местного бюджета, сообщает SPEEDME.RU.

Тем не менее, после того как автомобиль появился в социальных сетях, он вызвал множество шуток и критики. Уэйн Джонс, начальник полиции, защитил решение о введении автомобиля в парк, объясняя, что Rolls-Royce Ghost «отражает наше стремление к инновациям и нашу решимость привлечь к службе наилучшие кадры.»