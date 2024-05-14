Jeep Gladiator может вернуться в Европу с гибридной силовой установкой

История присутствия Jeep Gladiator на европейском рынке завершилась не так успешно, как ожидалось. Проблемы с высоким уровнем выбросов у дизельной версии привели к прекращению продаж этой модели в Европе, сообщает SPEEDME.RU.

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Тем не менее, Jeep представил версию Gladiator с гибридным приводом в США, что может стать предпосылкой к его возвращению на европейский рынок. В США Jeep начал оснащать модель Gladiator технологией 4xe, что превратило её в гибридный внедорожник. Эта система, уже используемая в модели Wrangler 4xe Rubicon, объединяет 2,0-литровый бензиновый двигатель с электродвигателем, выдавая общую мощность в 380 лошадиных сил. Автомобиль также сохраняет автоматическую восьмиступенчатую коробку передач и систему полного привода, поддерживая выдающиеся внедорожные качества.

Генеральный директор Jeep, Антонио Филоза, заявил, что новая технология станет доступной для Gladiator начиная с 2025 года. Это решение совпало с отказом от турбодизельных двигателей объемом 3,0 литра, которые использовались в предыдущих моделях в США и Европе.

Гибридная модификация призвана дополнить имеющуюся бензиновую версию V6 объемом 3,6 литра. Хотя Филоза не подтвердил намерения официально вернуть гибридный Gladiator на европейский рынок, технология 4xe создает предпосылки для этого.

Jeep уже объявила о планах представить полностью электрические версии всех своих моделей к середине десятилетия. Полноценный электрический Gladiator может появиться после 2025 года, когда модели компании будут переведены на электрическую платформу Stellantis «STLA Frame», которая позволит интегрировать мощные электромоторы и батареи с запасом хода до 800 километров.