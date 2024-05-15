Осенью количество камер фиксации нарушений на дорогах может сократиться

Следствием новых требований к фотовидеофиксации нарушений на дорогах, которые должны начать действовать с 1 сентября, может стать сокращение количества камер. По экспертным оценкам, на 50-70%. Речь идет о поправках в Федеральный закон об организации дорожного движения, который уже принят, а также о новых правилах установки комплексов, которые сейчас готовит минтранс.

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Между тем комплексы фотовидеофиксации нарушений вот уже 15 лет считаются одним из самых действенных инструментов снижения аварийности и смертности на дорогах. Как показывает практика, в течение первого месяца после их установки на участках дорог наблюдается существенное снижение нарушений Правил дорожного движения. Далее в течение трех-четырех месяцев идет плавный спад. В итоге получается шестикратное снижение количества нарушений ПДД за полгода.

В среднем зона контроля располагается на расстоянии от 30 до 70 метров от камеры. Это тот самый отрезок дороги, на котором за нарушение, зафиксированное камерой, будет выписан штраф. Однако зона влияния устройства больше. Она равна 250 метрам до и после места установки комплекса фотовидеофиксации, что в сумме дает 500 метров. Наибольшее снижение аварийности наблюдается именно на этом участке. Параметры зоны - 250 метров до и после камеры - следствие повсеместного распространения навигаторов и средств раннего предупреждения водителей о контроле. После проезда зоны контроля большинство водителей, как правило, остаются сконцентрированными на вождении и соблюдают ПДД. А это самое важное, особенно на аварийно-опасном участке дороги.

Сейчас камеры выявляют большинство нарушений. Это и превышение скорости, и движение по обочине, и выезд на встречную полосу, проезд на красный свет. А также использование мобильника за рулем, непристегнутый ремень водителя или пассажира. И еще движение без ближнего света или непропуск пешехода на переходе. Пожалуй, больше навесить на камеры нечего. Разве что проверку полисов ОСАГО.

Так чем же пугают новые требования к этим устройствам их производителей, операторов, а также региональные власти?

Как сообщил заместитель генерального директора, директор департамента безопасности дорожного движения и аналитики ГК "Урбантех" Александр Домбровский, существует большой риск, что до 70% комплексов фотовидеофиксации на российских дорогах могут просто отключить. Это связано с тем, что документ содержит очень узкий перечень мест, в которых возможна их установка.

По его словам, там прописано только девять допустимых локаций для их размещения. Отсутствие возможности установки в местах, не указанных в перечне, полностью исключает возможности для региональных транспортных властей принимать превентивные меры по снижению аварийности и смертности в ДТП в части применения средств фотовидеофиксации. Становятся фактически своего рода рудиментом наработанный опыт и различные программные решения, разработанные специалистами за последние годы.

К примеру, сегодня существуют интеллектуальные решения, которые позволяют не только анализировать, но и прогнозировать аварийность на будущие периоды и своевременно готовить мероприятия для повышения безопасности. Это и есть та самая предиктивная аналитика.

Одна из таких систем - "Аналитический модуль БДД" - с 2021 года применяется в Московской области, которая сегодня является одним из лидеров России по темпам снижения социального риска и аварийности. В 2023 году в Подмосковье уровень безопасности на дорогах, в отличие от большинства регионов, вырос. Количество погибших в ДТП снизилось на 7%.

Но регулирование не позволяет принимать необходимые предупредительные меры для снижения аварийности и смертности на российских дорогах. В итоге в целом ряде случаев региональные транспортные власти будут вынуждены ждать, пока на участке дороги накопится определенное число аварий, раненых и погибших, прежде чем можно будет применить средства фотовидеофиксации.

До 70% камер на российских дорогах могут отключить. Это связано с тем, что закон содержит очень узкий перечень мест, в которых возможна их установка: прописано только девять допустимых локаций

Хороший пример - новые трассы без истории аварийности, которые уже стали большой проблемой во многих регионах. То есть надо дождаться, чтобы в течение отчетного года произошло три и более ДТП одного вида или пять и более ДТП независимо от их вида, в результате которых погибли или были ранены люди. Но ведь и в одном ДТП могут погибнуть сразу несколько человек. Но закон есть закон. К слову, после его вступления в силу контроль нарушений ПДД будет значительно ограничен в местах массовых нарушений ПДД (скоростной режим, несоблюдение знаков, разметки, езда по обочине и прочих), по причине которых, согласно статистике ГИБДД, происходит 85% всех ДТП.

К сожалению, 2023 год показал, что ситуация с аварийностью изменилась в худшую сторону, количество ДТП увеличилось на 4,5%. Возможно, после вступления новых требований в силу эта цифра продолжит расти. Прозрачное регулирование для применения фотовидеофиксации необходимо и востребовано, однако некоторые нормы должны быть скорректированы, чтобы технологии по борьбе со смертностью на дорогах использовались максимально эффективно, считает эксперт.

С ним согласна и замдиректора ГКУ "Тулаавтодор" Анна Седова. По ее данным, часть передвижных камер в регионе не соответствует требованиям ГОСТа: они не формируют "коллаж" из фотографий машины. До 1 сентября это не нарушение, поскольку сейчас ГОСТ рекомендательный, но затем камеры придется убрать или отключить.

Так же считает директор ГКУ Саратовской области "Региональный навигационно-информационный центр" Евгений Остроумов. Он также подчеркивает, что половина камер в его регионе не соответствует требованиям новых правил.

Регулярно звучат предложения вернуть на дороги контроль средней скорости. Однако МВД стало грудью на защиту интересов водителей в этом вопросе. Поскольку каждое нарушение характеризуется местом и временем его совершения, как указал Верховный суд. А при замере средней скорости таких нюансов установить невозможно.

В Госавтоинспекции полагают, что новые требования ничем не отличаются от старых, кроме того, что установлены законом. Если камеры придется отключать, значит, нужно было изначально соблюдать все правила по их размещению.

По большому счету их отключение, переустановка и прочие сложности касаются только региональных бюджетов и коммерческих структур, которые занимаются их обслуживанием. На безопасности на дороге соблюдение установленных законом норм сказаться не должно, считают в ГИБДД.

Что же касается превентивных мер, то, например, в Московской области массово применяются передвижные комплексы фотовидеофиксации нарушений. То есть те, которые устанавливаются на автомобили.

Справка "РГ"

По данным Госавтоинспекции, на конец 2023 года на дорогах России работало 25,2 тысячи стационарных, 3,1 тыс. передвижных и 900 мобильных комплексов фотовидеофиксации нарушений. С их помощью в прошлом году вынесено 220 млн административных штрафов. Это на 20% больше, чем годом ранее.