Каршеринговые сервисы зафиксировали рост спроса на дальние поездки в мае

Сервисы каршеринга отметили рост спроса на длительные поездки во время майских праздников из-за роста популярности внутреннего туризма. Об этом сообщили ТАСС в сервисах "Ситидрайв", "Делимобиль" и BelkaCar.

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По данным "Ситидрайва", с 1 по 9 мая 2024 года спрос на каршеринг вырос на 27% по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году. "Из-за востребованности внутреннего туризма увеличилось и количество поездок на дальние расстояния: пользователи проехали на 2,5 млн км больше, чем за прошлые майские выходные", - говорится в сообщении.

В пресс-службе BelkaCar отметили, что рост спроса на каршеринг в майские праздники составил до 10% по сравнению с рабочими неделями, при этом увеличилась доля длинных поездок - спрос на тарифы, где автомобиль можно было арендовать на срок от 24 часов, вырос на 40% по сравнению с рабочими неделями.

"Делимобиль" зафиксировал рост спроса в более 80% на длительную аренду автомобилей в период с 28 апреля по 12 мая.

"Этому способствовал рост популярности автотуризма, интерес у россиян к поездкам на каршеринге за город, вариативность автопарка и его расширение, региональная экспансия (в апреле сервис начал работу в Сочи), а также специальные тарифы, в том числе, сезонные", - объяснили в сервисе.

В Москве количество аренд каршеринга выросло на 35% во время праздников, самыми популярными направлениями для поездок из столицы стали Тверь, Переславль-Залесский, Тула, Владимир и Рязань, добавили в "Ситидрайве". Самая дальняя поездка в сервисе за майские праздники была зафиксирована из Москвы в Карачаево-Черкесию - 1 542 км в одну сторону. Кроме этого, из столицы доезжали до Перми, Уфы, Ростовской и Челябинской областей.

В "Делимобиле" также сообщили, что наиболее популярными моделями в праздники стали Volkswagen Polo, Kia Rio, Geely Coolray, Nissan Qashqai, Hyundai Solaris, Jetta VS5, Haval Jolion и Chery Tiggo 4 Pro. "На праздниках пользователи арендуют автомобиль на более длительное время и предпочитают более вместительные модели - видим рост спроса на внедорожники Haval Dargo, также постоянным спросом пользуются кроссоверы Geely Coolray", - добавили в BelkaCar.