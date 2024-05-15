В России продажи кроссовера GAC GS3 стартуют в мае этого года

Компания GAC Motor сертифицировала в России кроссовер GS3 нового поколения. Об этом сообщает Telegram-канал портала «Китайские автомобили». Продажи начнутся в мае 2024 года.

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В Россию кроссовер привезут в комплектации с безальтернативным 1,5-литровым турбомотором на 177 л.с., семидиапазонным «роботом» и передним приводом. Автомобиль способен разгоняться до 100 км/ч за 7,5 секунды.

Ценник на новинку в России пока неизвестен. В Поднебесной кроссовер продают минимум за ¥88 тыс. (порядка 1,1 млн руб.). На отечественном рынке цены будут значительно выше. Так, дилеры, которые завозили машину по схеме параллельного импорта, просили за нее около 3 млн руб.

Отмечается, что GAC GS3 дебютировал в Китае под конец 2022 года. Со сменой поколения длина автомобиля увеличилась до 4,4 м. Также кроссовер получил «агрессивный» и угловатый дизайн, большие бамперы и скрытые дверные ручки.