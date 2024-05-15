Honda и IBM договорились о сотрудничестве в разработке автомобилей будущего

Японская автомобильная корпорация Honda и американская IBM договорились о сотрудничестве в разработке полупроводников и программного обеспечения для автомобилей, которые в будущем будут все сильнее зависеть от цифровых технологий, в том числе искусственного интеллекта. Об этом сообщила японская компания в пресс-релизе.

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Как ожидают в Honda, использование искусственног

о интеллекта значительно расширится в период после 2030 года. В частности, от него будут зависеть и автомобили, что потребует повышения производительных мощностей и более продвинутых технологических решений по сравнению с теми, что применяются сейчас.

В этой связи Honda и IBM намерены сотрудничать для проведения совместных исследований в области специализированных полупроводниковых технологий, а также вычислений, при которых компьютерные системы имитируют структуру и функции мозга.