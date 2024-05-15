Банки сократили выдачу автокредитов с низким первоначальным взносом

Российские банки сейчас реже выдают физлицам автокредиты с низким первоначальным взносом (ПВ). Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Скоринг бюро».

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В третьем месяце года доля ссуд, по которым клиенты внесли меньше 10% цены автомобиля, сократилась до 32,1% относительно объема выдач, что стало минимумом с весеннего периода 2020 года. Аналитики указали на падение доли таких автокредитов в выдачах за первый квартал на 4,4 процентного пункта. В 2023 году значение корректировалось не столь сильно, а в некоторые месяцы составляло более 40%.

По словам гендиректора «Скоринг бюро» Олега Лагуткина, уровень первоначального взноса по залоговому кредиту является одним из самых действенных механизмов регулирования риска для банка по новым ссудам. Он отметил, что участники рынка решили воспользоваться данным инструментом. С осени 2023 года в России зафиксировано увеличение уровня риска автокредитов, пояснил специалист.

Ранее сообщалось, что Банк России впервые прибегнул к ужесточению требований к выдаче автокредитов — он установил ограничения для участников рынка. Речь идет о повышенных макропруденциальных надбавках. Они начнут действовать с 1 июля 2024 года для российских банков. До этого таковые не устанавливали для кредитов на покупку машин.